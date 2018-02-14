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          Новости Испании » Новости » Общество » Испанию признали виновной в негуманном обращении с террористами

          Испанию признали виновной в негуманном обращении с террористами

          10:40 14.02.2018

          Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал негуманным обращение сотрудников сил правопорядка Испании с двумя террористами баскской сепаратистской организации ЭТА. Теперь Испания должна выплатить им моральную компенсацию, говорится в судебном решении.

          Как сообщает РИА Новости, 30 декабря 2006 года был совершен теракт на парковке четвертого терминала мадридского аэропорта Барахас, два человека (граждане Эквадора) погибли. Это был последний теракт ЭТА, который привел к человеческим жертвам. Два террориста – Игорь Порту и Маттин Сарасола — были задержаны в Стране басков 6 января 2008 года сотрудниками подразделения по борьбе с терроризмом гражданской гвардии. Террористы заявили, что после задержания их избили. Порту на следующий день был доставлен в больницу, а Сарасола в тюрьму в Мадриде, где его содержали в режиме строгой изоляции, ему также понадобилась медицинская помощь.

          В 2010 году Национальная судебная палата приговорила Игоря Порту, Маттина Сарасолу, а также третьего фигуранта дела Микеля Сан Себастьяна к 1040 годам тюрьмы каждого, а также выплате компенсации семьям погибших в размере 500 тысяч и 700 тысяч евро.

          В 2010 году Суд Гипускоа приговорил четырех агентов гражданской гвардии, участвовавших в задержании, к различному наказанию за применение пыток, однако год спустя Верховный суд отменил этот приговор.

          Сарасола и Порту подали в Европейский суд по правам человека жалобу на Испанское государство. Суд постановил, что Испания "нарушила запрет на негуманное и унижающее достоинство обращение".

          Темы: Общество В мире

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