Испания вошла в пятерку самых безопасных стран для женщин

Университет Джорджтауна (США) проанализировал ситуацию с безопасностью для женщин в разных странах. Испания оказалась в числе стран, где женщины чувствуют себя в максимальной безопасности, а также ощущают меньше неравенства и гендерного насилия.

Исследователи поставили Испанию на пятое место в рейтинге стран с наиболее уважительным отношением к женщинам. Она уступила лишь Исландии, Норвегии, Швейцарии и Словении.

Всего было проанализировано 153 государства. Худшие показатели – у Йемена, Сирии и Афганистана.

В ходе анализа учитывались такие критерии, как количество случаев, связанных с гендерным насилием, число женщин в парламенте, разница в зарплатах женщин и мужчин, доступ к образованию, безопасность для женщин на улице, а также наличие законов дискриминационного характера.

13% испанок сообщили, что сталкивались с агрессией со стороны мужчин хотя бы раз в жизни. По этому показателю Испания занимает 11 место в мире.