Испания вошла в десятку лучших стран для пенсионеров

Журнал International Living представил свой ежегодный рейтинг стран, где хорошо жить на пенсии. Испания вошла в топ-10.

При составлении рейтинга, среди прочих, учитывались такие критерии, как климат, стоимость жизни, уровень медицинского обслуживания и бюрократии.

Лучшим местом для жизни на пенсии была названа Панама. Испания замыкает десятку лидеров, уступая латиноамериканским странам: Коста-Рике, Мексике, Эквадору, Колумбии и Перу, а также Малайзии, Португалии и Таиланду.

Среди достоинств Испании отмечаются отличные пляжи и западноевропейское качество жизни. Издание также выделило северную часть страны: Наварру, Кантабрию, Астурию, Галисию и Страну Басков за их леса, горы, приветливых жителей и гастрономию. С другой стороны, составители рейтинга предупредили пенсионеров о том, что за пределами туристических зон местное население почти не владеет иностранными языками.

В International Living подсчитали, что для комфортной жизни в большинстве испанских регионов паре достаточно дохода в 2,5 тысячи долларов в месяц.

В числе других преимуществ Испании - недорогие и вкусные продукты, дружелюбное отношение к иностранцам и безопасность. К тому же, издание назвало испанскую медицину «одной из лучших в мире».