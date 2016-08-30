Испания – в топ-10 стран, где легче всего освоиться экспатам

По мнению экспатов, хороший климат и дружелюбие местных жителей компенсируют недостаток карьерных возможностей в Испании. К соответствующему выводу пришли авторы опроса InterNations Expat Insider 2016, проведенного одноименной социальной сетью. По его итогам страна заняла 14 место из 67.

Испания вошла в первую пятерку с точки зрения качества жизни и в топ-10 стран, где легче всего освоиться. Почти все живущие здесь экспаты (92%) отметили, что "в целом довольны своей жизнью", в то время как только 42% положительно оценили свои впечателния касательно профессиональных возможностей. Уровень безработицы в стране, совсем недавно вышедшей из пятилетней рецессии, составляет около 20%, что негативно сказалось на ее результатах с точки зрения гарантий занятости: по этому параметру Испания заняла 55 место из 67.

Впрочем, экспатов очень радует местный климат: 84% респондентов отметили, что погода была одним из положительных факторов, обусловивших решение о переезде. Только 1% опрошенных оказались ею недовольны.

Более чем половине молодых семей импонирует отношение испанцев к детям, в то время как средний глобальный показатель составляет только 39%.

Абсолютным лидером Испания оказалась с точки зрения оказываемого экспатам приема: 75% опрошенных признали, что в целом здесь достаточно просто обосноваться. 86% отметили дружелюбие местных жителей. "Мне нравится теплота как здешнего климата, так и людей. Деньги – не главная цель в жизни, и они более сконцентрированы на здоровье и счастье", - отметил один из участников опроса.

Анкетирование было проведено среди 14 300 представителей 174 национальностей, живущих в 191 стране.