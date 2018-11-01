Испанцы предпочитают кремацию захоронению

Такие данные представила Организация потребителей и пользователей (OCU) по результатам опросов жителей Испании о ритуальных услугах. 856 человек в возрасте от 40 до 80 лет ответили на вопросы о том, насколько они удовлетворены услугами похоронных бюро и как они поступают в случае смерти родных и близких.

В OCU отмечают заметные культурные изменения в испанском обществе, поскольку ранее предание тела огню не пользовалось большой популярностью. На данный момент 58% испанцев похоронены в гробах.

Также сообщается, что 45% из тех, кто предпочитает кремацию, хотели бы, чтобы их прах был развеян на природе. В то же время, результаты опроса показали, что воля умершего выполняется лишь в 9% случаев.

В исследовании приводятся данные о том, что затраты на похороны в Испании составляют от 3300 до 4200 евро, при этом почти половина респондентов заявили, что не знали о стоимости ритуальных услуг, пока не столкнулись с такой ситуацией.

В Испании распространена практика страхования жизни. Трое из четырёх умерших испанцев были застрахованы. Жители страны приобретают подобные страховки, чтобы покрыть расходы на все услуги и процедуры после смерти, не обременяя этим родственников. В то же время в организации защиты потребителей не рекомендуют оформлять страховки, отмечая, что они крайне не выгодны с экономической точки зрения, и платежи по ним порой в 2-3 раза превышают затраты на похороны.

Кроме того, опрос показал, что испанцы, в целом, довольны ритуальной сферой. Средняя оценка составила 7,9 из 10, и лишь 15% респондентов остались недовольны услугами. Тем не менее, более половины опрошенных заявили, что испытывали на себе давление в похоронных агентствах, и их пытались склонить к более дорогим товарам и услугам.