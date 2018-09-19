Испанцу грозит 3 года тюрьмы за кражу 50 кг картошки

Преступление было совершено днём 15 октября 2015 года. Обвиняемый и его несовершеннолетний спутник проникли на машине в частные владения. Когда злоумышленники собирали «урожай» на участке, их заметил хозяин. Он потребовал от них объяснений и попытался вызвать полицию с помощью своего мобильного телефона. В этот момент несовершеннолетний набросился на фермера, сбил его с ног и заломил руки, не позволив, таким образом, совершить звонок. В это время обвиняемый подогнал автомобиль и оба скрылись с награбленным.