Испанца заставят поменять удостоверение личности из-за зубочистки во рту

Житель Леона Серхио Альварес получил известность в Сети после того, как сфотографировался на удостоверение личности (DNI) с зубочисткой во рту. Сначала власти приняли фото и изготовили документ, но затем потребовали переделать его.

Как сообщил молодой человек, на прошлой неделе он получил звонок из полиции. В связи с возникшей полемикой его попросили сдать удостоверение и подать документы для изготовления нового. В то же время, по словам Альвареса, его не обвиняли в каких-либо нарушениях. В полиции пояснили, что аннулируют документ, дабы избежать повторения прецедента.

Молодой человек поначалу собирался отстаивать своё право на фото с зубочисткой, но затем передумал и согласился заменить документ. После того как удостоверение будет аннулировано, его придётся сдать в полицию, однако Альварес собирается сделать всё возможное, чтобы оставить у себя свидетельство об этом случае.