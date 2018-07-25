Испанца приговорили к 2 годам тюрьмы за то, что он читал WhatsApp жены

Суд Аликанте приговорил местного жителя к двум годам тюремного заключения за незаконное собирание сведений о частной жизни. Мужчина из Эльче следил за перепиской своей жены в мессенджере WhatsApp.

Помимо тюремного заключения, подсудимому придётся заплатить 3240 евро штрафа. Суд также запретил ему в ближайшие 4 года приближаться к женщине или пытаться выйти с ней на контакт каким-либо способом.

При этом суд снял с него обвинения в насилии, угрозах и нанесении повреждений, за которые в сумме прокуратура просила 78 лет тюрьмы. Суд счёл представленные доказательства недостаточными для вынесения приговора.

32-летний мужчина занимался бизнесом, связанным с торговлей электронными устройствами. Он воспользовался своими познаниями в области технологий, чтобы установить на компьютере программу, которая отслеживала переписку его супруги в WhatsApp. Скриншоты некоторых сообщений он использовал, чтобы уличить жену в неверности.