ИГИЛ обещает сделать Испанию мусульманской

Члены террористической группировки заявили, что собираются возродить халифат Аль-Андалус на территории Испании, а также отомстить за кровь собратьев, пролитую во времена Реконкисты.

Запись включает многочисленные кадры, связанные с терактами в Каталонии, в том числе фрагменты репортажей. При этом основной упор делается на царившую среди жителей Барселоны панику, вызванную наездом на толпу прохожих на бульваре Рамбла. На некоторых фрагментах появляются высокопоставленные лица: король Филипп VI, глава правительства Мариано Рахой, а также президент Каталонского правительства Карлес Пучдемон.

На видео также запечатлены высказывания двух террористов на испанском языке. Из уст одного из них, который фигурирует в ролике под именем аль-Куртуби, что означает «кордовец», звучат слова угрозы в адрес испанских христиан. Он также говорит о том, что Аль-Андалус вновь станет халифатом, а джихад не имеет границ. В заключительной части видео также демонстрируется изображение исполнителя теракта на бульваре Рамбла Юнеса Абу Якуба.