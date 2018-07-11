Госслужащий из Валенсии 10 лет прогуливал работу

Суд по административным делам вынес приговор жителю Валенсии Карлесу Ресио за постоянное отсутствие на рабочем месте в течение 10 лет и запретил ему работать на госслужбе в ближайшие 9 лет.

Ресио занимал должность начальника подразделения библиографической деятельности Генерального архива Валенсии, который находится в подчинении Провинциального совета.

На протяжении 10 лет Ресио присутствовал на работе лишь формально, но продолжал получать зарплату, которая составляла 50 тысяч евро в год. Госслужащий ежедневно приезжал в архив, проходил контроль с отпечатками пальцев и отправлялся по своим делам. Затем в 15:30 он возвращался, чтобы таким же образом отметить время «ухода с работы».

Суд раскритиковал Провинциальный совет за попустительство в случае с Ресио. Пассивное отношение валенсийских властей к этим событиям стало одним из факторов, которые спасли нарушителя от более серьёзного наказания. Суд постановил, что Ресио несёт ответственность за действия с «явным намерением не посещать место работы и не выполнять свои рабочие обязанности», что отягчается их продолжительностью.

Сам госслужащий заявил, что не появлялся на рабочем месте из-за того, что стал жертвой травли на работе.