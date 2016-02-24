Фигурант дела Noos отрицает причастность инфанты Кристины к управлению счетами

Один из главных фигурантов скандального дела Noos - Диего Торрес – заявил в суде, что инфанта Кристина никак не участвовала в управлении проектами института. Кроме того, Торрес опроверг информацию о том, что якобы и его жена имела отношения с мошенническим схемам.

По словам Торреса, финансами управлял только его зять - Мигель Техейро. Торрес также утверждает, что королевский дворец Испании и Министерство финансов прекрасно знали обо всех операциях Noos.

Институт Noos занимался благотворительностью и меценатством в области спорта и туризма. Эта организация оказалась вовлечена в судебный процесс, который продолжается до сих пор. Супруга инфанты Иньяки Урдангарина обвинили в том, что средства, выделяемые правительством фонду Noos для организации различный мероприятий, уходили на его зарубежные счета.