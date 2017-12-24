Это Рождество может стать последним семейным праздником для инфанты Кристины и ее мужа на многие годы

В минувшую среду, 20 декабря, инфанта Кристина посетила Барселону, где она провела встречу с представителями фонда Fundación La Caixa, после чего, по всей видимости, она вместе с семьей отправилась в Виторию, где живет мать ее супруга Иньяки Урдангарина Клэр Либарт.

После коронации брата Кристины Фелипе инфанта ни разу не присутствовала на зимних празднованиях во дворце Сарсуэла, пишет El Mundo. В основном она проводит время с семейством Урдангаринов, которые поддерживали Кристину и ее супруга в разгар связанных с судами скандалов. Кроме того, не оставляли ее и мать, королева София, и инфанта Елена, которая на прошлое Рождество приехала на несколько дней в Виторию, чтобы побыть с сестрой.

Нынешнее Рождество для семьи может стать последним за долгое время, которое им предстоит провести без Иньяки: ожидается, что весной Верховный суд вынесет решение по ходатайству, которое подал бывший герцог Пальма-де-Майоркский. Перспективы исхода дела крайне туманны: прокуратура требует увеличить срок заключения с 6 до 10 лет. Окончательного решения Урдангарин ожидает в Швейцарии.