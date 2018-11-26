Единственный в Испании лепрозорий работает в Аликанте

Санаторий San Francisco de Borja является единственным в Испании центром, занимающимся исследованиями проказы. Он входит в состав комплекса Fontilles в муниципалитете Валь-де-Лагуар (Аликанте), который функционирует как гериатрический и реабилитационный центр.

Несмотря на то, что проказа является древнейшим заболеванием, первые упоминания о котором датируются вторым тысячелетием до нашей эры, оно до сих пор существует, в том числе в Испании. В 2017 году, по подсчётам Fontilles, было зарегистрировано восемь новых случаев лепры в стране: по два – в Мадриде и в Стране Басков, по одному – в Арагоне, Каталонии, Галисии и Наварре. Кроме того, 24 человека на территории Испании в прошлом году проходили лечение от проказы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает заболевание искоренённым, когда на 10 тысяч жителей приходится менее одного случая. При этом в 2016 году на планете в общей сложности было зарегистрировано более 214 тысяч случаев проказы, большинство из которых произошло в Индии, а в странах Африки чаще всего не представляется возможным получить достоверные данные.

Как отмечают в Fontilles, вокруг проказы ходит много слухов и домыслов, большинство из которых связано с визуальными проявлениями болезни: пигментными пятнами, высыпаниями и узлами на коже. К тому же, у заболевших поражается нервная система: они теряют чувствительность и могут легко нанести себе повреждения, не заметив этого.

В начале XX века лепрозорий в Аликанте окружала трёхметровая стена, построенная по просьбе местных жителей. Сейчас часть этой стены разрушена вместе со многими мифами о проказе.

В медучреждении подчёркивают, что лепра излечима, а необходимые для этого медикаменты ВОЗ предоставляет бесплатно. При регулярном приёме таблеток в течение 6-12 месяцев бактерия-возбудитель погибает. В то же время врачи особо отмечают важность своевременной диагностики, чтобы избежать необратимых последствий.

В Fontilles в настоящее время находится 23 пациента, которые в прошлом переболели лепрой. Специалисты отмечают, что они полностью излечились, но по-прежнему остаются в центре по разным причинам. В некоторых случаях это связано с тем, что больные в своё время были отвергнуты обществом, в других же пациентам требуется ежедневный уход из-за полученных во время болезни травм.