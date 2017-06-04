Депутатам парламента Балеарских островов запретили спать на работе

Председатель парламента Балеарских островов Бальтасар Пикорнель из партии Podemos выпустил приказ, в соответствии с которым после 23:00 никто не сможет оставаться в здании. За его выполнением предстоит следить сотрудникам службы безопасности.

Как сообщает газета ABC, поводом для подобного распоряжения стало появление новостей о том, что экс-депутат от партии Podemos Монсеррат Сейхас несколько ночей спала в одном из залов регионального парламента. В помещении, предназначенном исключительно для непродолжительного отдыха во время сиесты, есть диваны, душ и телевизор. Иногородним парламентариям, в том числе и Сейхас, которая живет на Менорке, во время визитов в Пальму выплачиваются суточные, размер которых недавно был увеличен с 90 до 120 евро.

Сейхас, в свою очередь, заявила, что часто остается работать допоздна, а найти отель в Пальме или остановиться у друзей во время визита в город удается не всегда. Она резко опровергла факт ненадлежащего расходования вышеупомянутых суточных.

В любом случае, парламент Балеарских островов изучает возможность внесения изменений в нынешнюю систему выплаты суточных начиная с сентябре этого года, которые позволят осуществлять более строгий контроль за их расходованием. Сейчас для получения командировочных депутатам достаточно просто ежемесячно предоставлять декларацию с указанием количества проведенных в Пальме ночей. Впрочем, за исключением вышеупомянутого эпизода до сегодняшнего дня не наблюдалось случаев нецелевого расходования данных средств. Власти рассматривают возможность подписания специальных соглашений с отелями или компенсации расходов строго в соответствии с затраченными суммами.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года Сейхас и занимавшая на тот момент пост председателя Палаты Чело Уэртас были исключены из рядов партии Podemos за предполагаемое несоблюдение этического кодекса объединения. В частности, они оказывали давление на одного из высокопоставленных членов партии с целью предоставления им некоторых трудовых бонусов. Сейхас и Уэртас обжаловали это решение и подвергли критике работу регионального руководства Podemos, сочтя его поведение несправедливым.