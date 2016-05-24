Брэд Питт очаровал канарскую публику

Актер Брэд Питт, снимающийся на острове Гран-Канария в новом фильме Allied (рабочее название – "5 секунд тишины"), несказанно удивил своих поклонников, тепло пообщавшись с ними. Как сообщает издание La Razón, Питт подошел к толпе за ограждениями и поблагодарил людей за ожидание.

После окончания съемок актер, облаченный в костюм 40-х годов прошлого века, покинул площадку и поприветствовал поклонников, собравшихся на площади Белен-Мария в порту Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, столицы острова. Он выглядел расслабленным, улыбался и даже сказал на чистом испанском "привет, красавцы" и "спасибо", чем окончательно завоевал симпатии присутствующих.

В субботу, второй день съемок, кинематографисты работали в одной из самых популярных зон города, известной как Ла-Ислета. Ее улицы заполонили старинные автомобили и лошади, асфальт был засыпан песком, а старую фабрику по производству льда превратили в одно из зданий нацистов. Дальнейшие съемки пройдут в историческом центре Лас-Пальмас. Многие надеются, что партнерша Питта по съемкам Марион Котийяр проявит аналогичное дружелюбие и пообщается с фанатами.