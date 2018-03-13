Барселона оказалась кокаиновой столицей Европы

Исследование показало, что Барселона лидирует среди европейских городов по количеству потребляемого кокаина. Такой вывод был сделан на основе анализа сточных вод.

В ходе исследования были проанализированы пробы, взятые в течение недели в 56 городах 19 стран Европы. Таким образом, охват теста составил 43 миллиона человек. Воду протестировали на предмет содержания 4 наркотических веществ: амфетамина, кокаина, экстази и метамфетамина.

Результаты исследования были обнародованы Европейским центром мониторинга наркотических веществ на прошлой неделе. Они показали, что по ежедневному потреблению кокаина в Европе первое место занимает Барселона. В то же время в выходные дни столица Каталонии уступает по этому показателю швейцарскому Цюриху.

В Барселоне ежедневно потребляется 965,2 мг кокаина на 1000 жителей, что является самым высоким показателем с 2011 года. К тому же анализ показал, что Барселона занимает 7 место по уровню употребления экстази.

Агентство отмечает, что потребление кокаина более распространено в городах Западной и Южной Европы, в то время как в странах Восточной Европы этот показатель низкий или вовсе незначительный.

В целом, в европейских городах наблюдается тенденция к резкому повышению уровня кокаина и экстази в сточных водах в выходные дни, в то время как амфетамин потребляется на протяжении всей недели.

Барселона – единственный город в Испании, попавший в первую десятку по употреблению указанных наркотиков.