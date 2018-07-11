«Армянская мафия» подкупала испанских спортсменов

Одним из направлений преступной деятельности «армянской мафии», члены которой были задержаны испанской полицией, были махинации со ставками на спортивные мероприятия. Для того чтобы тот или иной матч был проигран, преступники подкупали спортсменов: теннисистов, баскетболистов, пляжных волейболистов и хоккеистов.

Операция Kus-Napols, направленная против преступной организации, позволила раскрыть схему, которая включала нелегальные спортивные ставки, взятки и другие ухищрения. В некоторых случаях удавалось «купить» обоих участников матча.

За сближение со спортсменами отвечал гражданин России армянского происхождения, который значительную часть времени жил на побережье Аликанте и сам был профессиональным теннисистом. Его основными целями были спортсмены, выступающие в соревнованиях низкой категории, которых привлекали к преступной деятельности, пользуясь их невысокими заработками. Среди них был подающий надежды в теннисе сын российских мигрантов, проживающий в Андалусии. Он работал на преступную организацию и был задержан в числе других «мафиози».

Организация также располагала развитой сетью подставных игроков, которые делали ставки. Их набирали в бедных районах Аликанте из числа тех, кто искал лёгких денег. За один матч им полагалось вознаграждение в 50 евро.

Самая высокая зарегистрированная ставка организации составляла 500 евро, при этом одновременно действовали десятки подставных игроков как в офисах букмекерских конторах, так и через интернет.

Правоохранители отмечают, что подкуп спортсменов совершался не для отмывания денег, как считалось ранее, а в целях «инвестирования». С каждого вложенного евро преступная организация получала 7 евро.