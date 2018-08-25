37 тысяч человек в Испании ежегодно умирает из-за алкоголя

В 2016 году употребление алкоголя привело к летальному исходу для 37 тысяч испанцев: 25 тысяч мужчин и 12 тысяч женщин. В текущем году спиртные напитки стали непосредственной причиной смерти в 10% случаев среди мужчин и почти в 4% случаев среди женщин.

Исследование, опубликованное в издании The Lancet, говорит о том, что алкоголизм занимает седьмое место в списке основных факторов риска преждевременной смерти и развития болезней по всему миру.

В Испании пьют меньше, чем в соседних странах, но уровень потребления алкоголя, тем не менее, довольно высок. Страна входит в десятку лидеров в Европе по ежедневному потреблению спиртных напитков.

Среди жителей Испании в возрасте старше 15 лет 78% мужчин и 55% женщин регулярно пьют алкоголь.

Для исследования был принят условный объём, эквивалентный одному бокалу вина или пива. Испанские мужчины в среднем выпивают 5,8 таких бокалов. По этому показателю Испания занимает 9 место в Европе и уступает таким странам как Эстония, Беларусь, Украина, Литва, Португалия и Румыния, которая возглавила рейтинг.

Среди испанских женщин средний показатель составляет 2,7 бокала. При этом в женском европейском рейтинге лидирует Украина, за которой следуют Андорра и Люксембург. Испания находится на 11 месте.

В исследовании также развеиваются мифы о том, что алкоголь в небольших количествах не только не вредит организму, но и может быть полезен. Специалисты подчёркивают, что ежедневное потребление одного бокала спиртных напитков повышает риск возникновения проблем со здоровьем на 0,5%, а двух напитков в день – на 7%. Наибольшую опасность алкоголь представляет для людей старше 50 лет, среди которых самая распространённая причина смерти, связанная с алкоголем – рак.