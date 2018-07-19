200 мадридских полицейских ушли на больничный на время гей-парада

В департаменте по здравоохранению мэрии Мадрида намерены подать в суд, в связи с тем что 222 сотрудника муниципальной полиции открыли больничные листы накануне проведения гей-прайда 2018.

В столичной администрации сообщили, что Министерство внутренних дел завершило расследование, которое должно было пролить свет на причины «эпидемии», и в скором времени будет представлен соответствующий отчёт, после чего мэрия направит обращение в суд. Министерство также может наложить дисциплинарные санкции на симулянтов, но судебный иск будет подан независимо от этого.

Отмечается, что во время прошлогоднего World Pride в испанской столице было зарегистрировано всего 9 бюллетеней. В мэрии полагают, что к массовому уходу на больничный могут быть причастны профсоюзы, которые призывали добровольцев оказать содействие профессиональным объединениям во время акции. Также не исключается, что агенты просто остались дома, чтобы не работать на параде.

С другой стороны, мэрия пообещала пойти на переговоры, отметив высокий уровень доверия к муниципальной полиции, в целом. При этом городские власти убеждены, что все нарушители должны понести наказание, поскольку главная задача полиции заключается в обеспечении безопасности.