Жильё в Испании во втором квартале подорожало

Национальный статистический институт Испании опубликовал данные по индексу цен на жилую недвижимость, который во втором квартале 2018 года вырос на шесть десятых и достиг 6,8%.

Цены на новостройки поднялись на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на вторичном рынке подорожание составило 7%.

По сравнению с предыдущим кварталом, как новое жильё, так и «вторичка», в среднем подорожали на 2,6%.

Рост по сравнению с показателями второго квартала 2017 года наблюдался во всех автономных областях. Больше всего индекс цен увеличился в Мадридском сообществе (10%), Каталонии (9,3%) и Сеуте (8,6%). Наименее значительный рост показали такие регионы как Кастилия-Ла-Манча (1,5%), Эстремадура (2,2%) и Мурсия (2,6%).