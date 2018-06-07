Жильё в Испании в мае подорожало на 4,2%

Цены на готовое жильё в Испании выросли в мае на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Недвижимость подорожала как на первичном, так и на вторичном рынке.

В докладе Tinsa IMIE сообщается, что самый заметный рост наблюдался в столицах автономных областей и крупных городах, где он составил в среднем 6,8%. В то же время отмечается, что по сравнению с предыдущими месяцами рост замедлился.

Жилая недвижимость подорожала на 5,4% в агломерациях, на 3% - на побережье, на 2% - на Балеарских и Канарских островах.

С 2015 года, когда был зафиксирован самый низкий уровень, цены повысились на 10%. В то же время, по сравнению с максимальными показателями 2007 года, сейчас цены на недвижимость в Испании упали на 36,7%.