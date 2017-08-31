Жилье в Испании вновь выросло в цене

Во втором квартале текущего года жилье в Испании подорожало на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Коллегии регистраторов имущества. По сравнению с предшествующем триместром, когда уровень роста составил 7,7%, жилая недвижимость выросла в цене на 0,2%. В целом по сравнению с максимальными показателями 2007 года жилье подешевело на 24,2%.

В период с апреля по июнь в реестре собственности было зарегистрировано 119 408 сделок купли-продажи недвижимости, что на 10,7% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель с 2011 года, подразумевающий рост на 5% по сравнению с прыдыдущим кварталом. Что касается типов недвижимости, то число операций с новым жильем в среднеквартальном выражении снизилось на 2,07% (до 20 065 сделок), а со вторичным, напротив, выросло на 6,54% (до 99 343).

Спрос со стороны иностранных покупателей во втором квартале остался стабильным: на их долю пришлось 13,1% от общего числа зарегистрированных операций с недвижимостью. В частности, зарубежные покупатели приобрели 15 600 квартир и домов. В данной группе лидерами по численности являются клиенты из Великобритании, которые совершили 14,9% от суммарного количества сделок с участием иностранцев. За ними следуют французы (8,5%), немцы (7,8%), бельгийцы (6,4%), итальянцы (6,2%), шведы (6,2%), румыны (5,4%), марокканцы (4,3%) и китайцы (4,1%). В общей сложности представители шести этих национальностей приобрели более половины купленного иностранцами жилья.

Уровень ипотечной задолженности в среднеквартальном выражении сократился на 0,36% и составил 115 769 евро. В данном аспекте самым важным является факт стабилизации кредитов по фиксированной ставке: их доля составила 38,5% от общего числа новых займов. В первом квартале эта цифра была примерно аналогичной (38,7%). Процент по ипотеке остается на минимальном историческом уровне и составляет 2,3%. Средняя продолжительность кредита сократилась с 23 лет и 4 месяцев в первом квартале до 23 лет и 2 месяцев во втором. Размер ежемесячной квоты за этот же период снизился на 0,03% и составил 535,9 евро, что примерно эквивалентно 28,3% от размера зарплаты среднестатистического заемщика.