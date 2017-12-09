Жилье в Испании в III квартале подорожало на 6,7%

Это повышение стало самым значительным за последние 10 лет. Основным фактором, обусловившим развитие подобных тенденций, стала динамика цен на вторичное жилье – за год оно подорожало на 6,7%. Стоимость нового жилья за этот же период выросла на 6,5%. Цены на недвижимость достигли своей минимальной отметки в период с 2012 по 2013 годы после почти шести лет падения, однако вот уже 14 кварталов подряд они непрерывно повышаются.

Наиболее выраженный рост стоимости жилья в третьем квартале произошел на Балеарских островах (+1,7%), в Мурсии (+1,5%) и в Мадриде (+1,4%). Понижение, в свою очередь, было зафиксировано в Кастилии – Ла-Манче (0,6%), Наварре (0,5%), Эстремадуре (0,4%) и Риохе (0,4%).