Ярмарка недвижимости в Мадриде: более 1000 квартир в «голой» собственности

Продажи недвижимости с выжидательным правом в Испании заметно выросли в последние месяцы. На фоне растущего интереса 25-26 октября во Дворце Сибелес в Мадриде пройдёт первый салон недвижимости, где будет представлено более 1000 таких квартир по всей Испании.

Схема продажи «голой» собственности предполагает, что собственник продаёт своё жильё, но продолжать жить в нём до конца жизни. Это связано с тем, что законодательство предусматривает для обычной недвижимости право на собственность и право на пожизненное пользование. Таким образом, совершая сделку по этой модели, покупатель приобретает лишь одно из этих прав, а в полное владение жилище переходит лишь после смерти продавца.

Такое жильё обычно продают пожилые люди в возрасте 75-80 лет, которые не хотят жить с детьми или в доме престарелых, либо вовсе не имеют наследников и хотят получать дополнительный доход. При заключении сделки также оговаривается размер регулярных выплат, которые продавец получает от покупателя.

Специалисты по недвижимости отмечают, что схема имеет свои преимущества для обеих сторон. Продавец получает дополнительный доход, но может продолжать жить в своём доме. Для покупателя это неплохая инвестиция, поскольку цены на такое жильё значительно ниже рыночных, а по окончании выжидательного права они заметно вырастают.