Выставка недвижимости Sima стартует в Мадриде 5 мая

Восемнадцатая международная выставка недвижимости Sima пройдет в Мадриде с 5 по 8 мая 2016 года. На ней будут представлены 200 экспонентов. Больше 30% выставочных площадей будет посвящено восстановлению рынка недвижимости. Число участников в этом году увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим. Посетителей, записывающихся через Интернет, из числа профессионалов стало больше на 10%, от широкой общественности – на 5%.

Генеральный директор выставки Элой Бохуа говорит, что сейчас участники мероприятия уже перестали придерживаться политики больших скидок, как было в годы кризиса. Хотя, понижения цен в различных сегментах присутствуют.

Оживление в секторе недвижимости привело к обновлению предложения жилья. 40% недвижимости, представленной на выставке, имеет статус «под ключ», что гораздо больше, чем во время бума жилья в Испании. 68% недвижимости продается как первое и основное жилье. Организаторы выставки отмечают, что самым распространенным предложением станет трехкомнатная квартира площадью 98 метров квадратных в окрестностях Мадрида за 65 тысяч евро. А самым высоким ценником, представленным на Sima, будет 1 миллион евро.

На выставке можно будет увидеть также недвижимость таких стран, как Мексика, Перу, Доминиканская Республика, Колумбия, Боливия, Бразилия, Панама, Венгрия, Великобритания, Португалия и США.