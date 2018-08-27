В сентябре дешевле всего в Испании снимать жильё в Валенсии и Аликанте

Провинции Валенсия и Аликанте входят в число испанских направлений с самой низкой стоимостью аренды туристических апартаментов в сентябре. Такие данные опубликовала платформа бронирования частного жилья в Европе Wimdu.

Портал сообщает, что среди крупных испанских городов самыми дешёвыми с точки зрения краткосрочной аренды являются Кадис, Валенсия, Гранада, Кордоба, Толедо, Сантандер, Альмерия и Аликанте, где в среднем цены колеблются от 23 до 26 евро с человека за ночь. Лидером же оказался Касерес, где средняя цена составляет 16,71 евро с человека за ночь. Столь дешёвые варианты предполагают аренду комнт или места в комнате. Второе место занимает Мурсия – 17,26 евро, третье – Мерида (18,78 евро).

Среди дешёвых пляжных направлений выделяется Санта-Крус-де-Тенерифе, где средняя цена составляет 19,79 евро. В Торревьехе (Аликанте), Санта-Поле (Аликанте) и Ароне (Тенерифе) стоимость варьируется от 20 до 26 евро.

Несмотря на дешевизну, в Аликанте был зафиксирован рост цен на 51%. Больше всего в Валенсийском сообществе подорожало жильё в Кальпе – на 537%.

Wimdu также отмечает значительный рост числа бронирований в муниципалитетах Муро (664%) и Льуби (473%) на Майорке, в Жироне (664%) и Эстепоне в Малаге (663%). Эксперты объясняют резкое повышение активности тем, что туристы выбирают эти направления как альтернативу более популярным и дорогим курортам по соседству.