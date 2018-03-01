В Сан-Себастьяне - самое дорогое жильё в Испании

Сан-Себастьян (Гипускоа) лидирует по ценам за квадратный метр в Испании. Рыночная цена «квадрата» в баскском муниципалитете в среднем составляет 3437 евро.

По данным Министерства развития Испании, средняя цена квадратного метра по стране в последнем триместре 2017 году составила 1559 евро, что на 3,1% больше среднегодового показателя. Тенденция к росту наблюдается на протяжении последних 11 триместров.

Цены на жильё выросли в 13 регионах Испании, включая Мадрид (6,9%), Балеарские острова (6,5%), Каталонии (5,3%), Наварру (4,1%) и Канарские острова (3,9%).

В Стране Басков квадратный метр в среднем продаётся за 2387 евро, что на 1,3% выше среднегодового показателя.

За Сан-Себастьяном по дороговизне квадратного метра в категории муниципалитетов с населением более 25 тысячи человек следуют Сан-Кугат-дель-Вальес (Барселона) – 3060 евро, Барселона – 3054 евро, Санта-Эулалия-дель-Рио (Балеарские острова) – 3005 евро, Ибица – 2393 евро и Мадрид – 2862 евро.

Самые низкие цены за квадратный метр в Испании – в Эльде (Аликанте) (522 евро), Алькое (Аликанте) (578 евро), Онтеньенте (Валенсия) (587 евро).