В Марбелье появится карта туристического жилья

Как сообщили в городской администрации после подписания соглашения с вузом, документ поможет при рассмотрении разных вариантов правового регулирования аренды жилья, предназначенного для туристического пользования.

К исследованию будут привлечены профессоры экономики, права, туризма и информатики. Планируется проанализировать существующее предложение отпускного жилья в муниципалитете, представленного на различных платформах, а также спроса на него. В результате исследования будет составлен портрет пользователей отпускного жилья, определено влияние этого типа жилья на экономику, а также различия в государственном и региональном законодательстве, связанном с жильём для туристов. На основе этих данных власти Марбельи планируют обновить муниципальное законодательство.

При этом в мэрии отмечают, что вопрос отпускного жилья является неоднозначным и тревожит многие администрации. Власти Марбельи считают, что необходимы гарантии как для пользователей туристического жилья, так и для местных жителей.