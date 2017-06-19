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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » В Малаге появится новый жилой район на тысячу домов

          В Малаге появится новый жилой район на тысячу домов

          08:33 19.06.2017

          В Малаге появится новый район, рассчитанный примерно на тысячу жилых домов, сообщает портал Idealista. Мэрия города уже сделала первые шаги в сторону его реализации, выбрав пятерых финалистов конкурса проектов. Как рассказали представители местной администрации, новый район будет назван "Зеленый квартал". Он будет построен на участке общей площадью 92 000 квадратных метров, где в настоящее время находятся штаб-квартиры Муниципального транспортного предприятия Малаги и Департамента оперативных служб мэрии города. Оба учреждения переедут в другую часть города, после чего городская администрация сможет продать земли частным инвесторам, которые и займутся строительством.

          Всего в рамках проекта планируется возвести около 1 000 объектов жилой недвижимости, основную часть которых составит социальное жилье. Частным девелоперам предстоит воплотить в жизнь пять проектов, отобранных городскими властями. Каждый из них связан с отдельным жилым комплексом. 

          В настоящее время не определена ни дата начала реализации проекта, ни стоимость перевода муниципальных учреждений в другие здания. В соответствии с идеями городских властей, новые жилые комплексы будут возведены в соответствии с критериями устойчивости, а также эффективного потребления энергии и воды и управления отходами.

          Темы: Недвижимость  Малага

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