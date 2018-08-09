В Мадриде, Каталонии и на испанских островах прогнозируется рост цен на жильё

Конъюнктура рынка, уровень занятости и экономический рост представляют собой положительные тенденции в испанской экономике, которые, по мнению экспертов, отразятся на ценах на недвижимость.

По прогнозам агентства Solvia в Мадридском сообществе, Каталонии, на Балеарских и Канарских островах в 2018 году будет наблюдаться самый заметный рост цен на жильё, который в среднем составит 7%. По Испании в целом ожидается повышение на 6,1%.

Рост выше среднего прогнозируют на Балеарских островах (7,9%), в Каталонии (7,6%), Мадриде (7,3%) на Канарах (7,2%) в Наварре (6,8%) и Галисии (6,7%). Немногим ниже среднего будут показатели в Андалусии, Валенсийском сообществе и в Стране Басков. Самая низкая динамика цен, согласно исследования Solvia, будет наблюдаться в Кастилии-Ла-Манче, Кастилии и Леоне, Арагоне, Кантабрии и Астурии.

По оценкам компании, по сравнению с 2013 годом рост в текущем году составит 16,6%.