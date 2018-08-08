В Мадриде и Барселоне подорожает жильё

Эксперты прогнозируют, что рост цен на жильё в Испании сохранится по меньшей мере в ближайшие три года, при этом быстрее всего дома и квартиры будут дорожать в Мадриде и Барселоне.

Данные Национального статистического института говорят о том, что в среднем по Испании в 2017 году рост цен составил 7,2%, а в Мадридском сообществе, Каталонии и на Балеарских островах он был выше среднего. По состоянию на конец прошлого года стоимость квадратного метра в стране установилась на уровне 1558,7 евро.

По оценкам консультационной компании JLL, жилая недвижимость может подняться в цене на 3,8% к 2021 году.

Эксперты подчёркивают, что способствовать росту цен будет активное строительство при дефиците земли в крупных городах и некоторых районах, среди которых компания выделяет Мадрид, Барселону, восточное побережье Испании, Коста-дель-Соль, Страну Басков и Балеарские острова. К тому же, на фоне дисбаланса спроса и предложения ожидается подорожание арендного жилья.

С другой стороны, аналитики считают, что на рынке жилой недвижимости увеличится количество сделок купли-продажи, которое, по их подсчётам, может превысить 600 тысяч объектов в ближайшие годы. Для сравнения: в прошлом году было заключено 532 тысячи сделок, преимущественно на вторичном рынке.