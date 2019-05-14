В Каталонии выставлен на продажу шахтёрский посёлок в горах

Недалеко от границы Испании и Франции выставлен на продажу заброшенный шахтёрский посёлок, живописно расположившийся в горах на высоте 1700 метров.
Продажей посёлка занимается агентство Engel&Völkers. Купить деревню можно за 7 миллионов евро. Посёлок называется Пегуэра. Она находится на севере Каталонии в Пиренеях. До Барселоны - 130 километров. До Франции - 50. Примерно столько же - до Андорры. Покупатель получит в собственность 18 тысяч гектаров земли и строения общей площадью 8500 квадратных метров.
На карте Испании посёлок появился в XIX веке. Тогда здесь активно осваивали угольные шахты. В середине XX столетия шахтёры и их семьи начали покидать свои дома и к 1968 году посёлок совсем опустел.Темы: Недвижимость