В Каталонии пустующие торговые помещения превратят в жилые

В Каталонии пустует более 30 тысяч коммерческих помещений, в связи с чем было выдвинуто предложение приспособить часть из них под жильё.

За последние три года количество пустующих помещений выросло на 7,1%. От 8 до 10 тысяч неиспользуемых помещений находятся в Барселоне. В Оспиталет-де-Льобрегат (Барселона) их число превышает 4 тысяч, в Реус (Таррагона) – составляет почти 1,3 тысячи, в Сабаделе (Барселона) – более 400.

Авторы исследования «Что делать с пустыми помещениями на неторговых улицах», представляющие сектор недвижимости и оптовой торговли, выступили с предложением переоборудовать 10 тысяч помещений. По их мнению, такое жильё может представлять интерес для молодёжи или пожилых людей. Отмечается, что в 2017 году число запросов от молодых людей на субсидируемое государством жильё увеличилось на 8,5%. С другой стороны, на 14,3% выросло число одиноких пожилых людей.

Каждому району предстоит решить, какие зоны будут предусмотрены для торговли, а где понадобится оптимизация и модернизация.