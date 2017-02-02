В Каталонии продается резиденция, где гостили Франко и король Испании

Резиденция La Farga, расположенная неподалеку от водного курорта Кальдес-де-Бой и национального парка Аигуэстортес, выставлена на продажу. Как сообщает La Vanguardia, во время поездок в Пиренеи в ней останавливался диктатор Франсиско Франко, а позже - испанский король. Сейчас объект принадлежит фонду Fundación Endesa, подчиняющемуся одноименной компании. Представители фирмы сообщили, что здание уже было показано некоторым заинтересованным инвесторам.

Особняк принадлежал государственной гидроэлектрической компании Enher. Она была создана в 1946 году с целью более эффективного использования речных течений и играла заметную роль в жизни района, занимаясь в числе прочих вопросов восстановлением романских церквей в долине.

Вышеупомянутая резиденция была открыта в начале 50-х годов и была предназначена для размещения руководства компании. Оригинальные предметы обстановки до наших дней не сохранились, в отличие от общей эстетики в альпийском стиле и планировки. Так, номер, в котором жил сначала Франко, а затем и король Испании, по-прежнему носит номер 1. В последние годы в нем размещались работники и руководители Endesa.

По данным ежедневника La Mañana, компания намерена провести государственный тендер на продажу комплекса. Источники в Fundación Endesa отметили, что резиденция практически не использовалась и хорошо сохранилась, поэтому еще одной альтернативой может быть ее аренда, например, в сельский отель.