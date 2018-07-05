В испанскую недвижимость ежедневно вкладывают 27 млн евро

Испания продолжает оставаться привлекательным рынком для инвестирования в недвижимость. Лишь за первое полугодие 2018 года прямые инвестиции в этой области составили 4,85 млрд евро, или в среднем 26,8 млн евро в день.

По данным компании BNP Paribas Real Estate ежеквартально в сектор недвижимости поступает около 2,4 млрд евро инвестиций. Эксперты положительно оценивают динамику развития и отмечают, что в настоящее время стимулом для него является подъём испанской экономики, вместе с хорошей конъюнктурой рынка, ростом уровня цен и спроса.

По объёмам инвестиций текущий год уступает лишь показателям 2015 и 2017 года.

В этом году, как и прежде, наибольшую привлекательность для инвесторов в Испании представляет сектор торговой недвижимости, на который приходится 40% прямых инвестиций. За ним следует жилая недвижимость (37%), офисные помещения (10%), гостиничный сектор (7%), альтернативные активы (5%) и логистика (1%).

В BNP Paribas Real Estate дают положительные прогнозы по дальнейшему развитию в этом году. Эксперты считают, что активность инвесторов будет сохраняться на высоком уровне. По прогнозам, сектор коммерческой недвижимости сохранит лидерство на фоне роста потребления, в то время как офисный сегмент может немного сдать позиции.