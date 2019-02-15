В Испании замедлился рост цен на жильё премиум-класса

Цены на жильё премиум-класса в Испании выросли на 3% по сравнению с 2018 годом, при этом темпы роста замедлились.

По подсчётам консалтинговой компании Barnes, к концу года средняя цена квадратного метра установилась на уровне 6800 евро, в то время как в конце 2017 года он стоил 6250 евро, а в 2016 – 6250 евро. Таким образом, за два года рост составил 9%.

В таких городах как Барселона, Мадрид или Сан-Себастьян, на побережьях Коста-Брава и Коста-дель-Соль и на островах, рост превысил 5%. В некоторых случаях средние цены достигают 10 тысяч евро за квадратный метр.

Наиболее востребовано жильё премиум-класса площадью 150-500 м2 в ценовом сегменте от 500 тысяч евро до 3 млн евро.

Также сообщается, что в среднем срок заключения сделок в прошлом году составил пять месяцев, что на 10% меньше, чем в 2017 году. В туристических зонах жильё покупают примерно за два месяца.

Быстрее всего сделки по недвижимости в Испании в прошлом году заключали французы – за 2,5 месяцев. У британцев и немцев этот процесс занимал порядка 3 месяцев, у скандинавов и русских – 5 месяцев, у испанцев и итальянцев – полгода, китайцев – 8 месяцев. Мадрид выделяется высоким спросом со стороны латиноамериканцев. среди них лидируют венесуэльцы и колумбийцы, которые в среднем приобретают жильё за 4 месяца.