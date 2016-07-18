В Испании строится в 11 раз меньше жилья, чем во время бума

Жилищный фонд в Испании в 2015 году вырос лишь на 0,19%. За этот период появилось всего 50 тысяч новых объектов недвижимости на общую сумму 25,5 млн евро. Это в 11 раз меньше, чем в 2006 году, на пике бума, когда было построено 566 390 единиц жилья. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития.

С 2010 года появилось чуть более 630 тысяч новых объектов, по сравнению с почти 3 миллионами, которые были построены в период между 2004 и 2009 годами. Часть этого жилья всё еще пытаются продать на рынке.

С 2013 года число новых единиц жилья, строящихся ежегодно, упало ниже 60 тысяч. В период между 2005 и 2008 годами строилось более полутора миллионов каждый год.

Больше всего новой недвижимости появилось в Каталонии (3,89 млн), Валенсии (3,17 млн) и Мадриде (2,95 млн). Регионы с наименьшей новой застройкой: Ла-Риоха (201 553), Наварра (317 420) и Кантабрия (363195).