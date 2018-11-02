В Испании самые высокие в Европе сборы при оформлении ипотеки

Гербовый сбор, взимаемый при оформлении ипотечных займов в Испании, находятся в центре внимания. Верховный суд должен в скором времени окончательно определить, кто должен уплачивать налог на документальные юридические действия (IAJD) при заключении договора на ипотеку: банк или клиент.

Испания не единственная страна, которая взимает такой сбор, но она является лидером в Европейском Союзе по его размеру. Аналоги IAJD существуют во Франции, Португалии или Италии, где они уплачиваются получателем займа. В таких странах как Германия, Великобритания или Нидерланды гербовых сборов нет.

В Испании к тому же, в отличие от других стран, сбор рассчитывается не от суммы кредита, а от полной ипотечной ответственности, которая в 1,4-1,5 раз превышает эту сумму. Как поясняют эксперты портала Idealista, помимо самого займа, понятие ипотечной ответственности включает проценты по нему, издержки и расходы, а также сумму обязательств в случае взыскания имущества.

В Испании ставка гербового сбора меняется, в зависимости от автономного сообщества, и варьируется в диапазоне от 0,5% до 1,5% от суммы ипотечной ответственности. Для сравнения: в Португалии ставка составляет 0,6% от суммы займа, в Италии – 0,25%, во Франции – 0,05%.

В свете этих различий специалисты призывают внести ясность в ипотечный вопрос и пересмотреть налоги и сборы, которые взимаются при оформлении займа. Отмечается, что для стимулирования покупки жилья, особенно среди молодёжи, необходимо снизить налоговое бремя по примеру других европейских стран.