В Испании растёт число компаний, работающих в сфере недвижимости

Сектор строительства и недвижимости Испании продолжает расти и восстанавливаться после кризиса. К постоянному росту цен на жильё, числу выдаваемых ипотек и сделок купли-продажи прибавляется также положительная динамика по количеству компаний, создаваемых в этой области.

По данным Национального статистического института, всего в мае в Испании было создано 8 830 коммерческих организаций, что на 0,5% больше по сравнению с прошлым годом. 15,5% новых предприятий приходятся на сектор недвижимости, который стал вторым в стране по динамике создания новых организаций, уступая только сфере торговли (20,8%). Строительный сектор занимает третье место по количеству новых предприятий (14,7%). При этом в строительстве и торговле было также зафиксировано наибольшее количество случаев ликвидации предприятий – 18,6% и 19,5%, соответственно.

Компании в сфере недвижимости и финансов, созданные в мае, также стали лидерами по суммарному капиталу, сконцентрировав в своих руках 239,1 млн евро.

В первом квартале 2018 года было создано порядка 6 тысяч компаний в сфере недвижимости и строительства, на 1,75% больше чем годом ранее. Наиболее активно организации, работающие с недвижимостью, в начале года появлялись в Мадриде, Каталонии, Андалусии и Валенсии. 23% новых компаний приходятся на Мадридское сообщество.