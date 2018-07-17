В Испании прогнозируется рост спроса на жилую недвижимость

Спрос на жилую недвижимость в Испании продолжает расти на протяжении последних четырёх лет подряд. В докладе банка Bankinter о состоянии рынка недвижимости сообщается о положительных перспективах для этого сегмента и в дальнейшем. По оценкам организации, в 2018 году объём спроса будет находиться на уровне 540 тысяч сделок, а в 2019 году приблизится к 580 тысячам объектов.

Отмечается, что 80% по-прежнему будет приходиться на вторичный рынок. В то же время активизация строительного сектора позволит в следующем году не только увеличить продажи, но и впервые с 2012 года преодолеть планку в 100 тысяч объектов.

Всё это, по мнению экспертов, стало возможным, благодаря сокращению уровня безработицы и положительной динамике занятости, которые являются катализаторами спроса. К этим факторам добавляется также укрепление иностранного спроса на рынке испанской жилой недвижимости. В 2017 году было совершено 89 тысяч сделок купли-продажи с участием иностранцев, включая как резидентов, так и нерезидентов страны, что представляет собой самый высокий показатель с 2007 года.