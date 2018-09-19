В Испании нет доступа к информации о сделках с недвижимостью

Европейские покупатели, приезжающие в Испанию, чтобы приобрести недвижимость, сталкиваются с нехваткой информации о ней в Интернете, что не позволяет должным образом оценить её стоимость.

В ряде европейских стран сведения о сделках с недвижимостью, включая уплаченные суммы, публикуются в открытом доступе. В Испании такая практика отсутствует, несмотря на то, что службы по регистрации недвижимости собирают всю необходимую информацию. Тем не менее, в интернете её нельзя найти ни в государственных, ни в частных источниках.

Некоторые сведения, которые могуть быть использованы для оценки стоимости недвижимости, указываются в выписке из Реестра собственности, которая носит название Nota Simple. В частности, этот документ содержит описание объекта и наличие каких-либо долгов или займов, но не включает никаких сведений о сумме, которую за него заплатили во время последней покупки.

Отсутствие прозрачности в испанской сфере недвижимости заботит не только покупателей, но и риелтеров, значительно усложняя их работу.

Издание The Olive Press пишет, что проблема отчасти кроется в том, что реальная сумма может сильно отличаться от зарегистрированной, поскольку продавцы стремятся сократить размер налога. Кроме того, отмечается, что создана прочная бюрократическая система, связанная с регистрацией и оценкой жилья.