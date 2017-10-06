В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%

Банк Bankia выставил на продажу со скидками до 40% 2 600 домов и квартир и 640 объектов прочей недвижимости, расположенной по всей территории Испании.

Как сообщают информационные агентства страны, предложение будет действительно до 30 ноября. Оно включает в себя жилье как в городах, так и на побережьях. Все предлагаемые объекты являются вторичными. Большинство из них находится на территории Валенсии, Кастилии – Ла-Манче и Каталонии – 730, 640 и 530 соответственно.

Что касается второго пакета недвижимости, то он состоит из 570 коммерческих помещений и 70 земельных участков на разных стадиях девелопмента. Среди регионов лидерами по числу подобных активов стали Валенсия (260), Каталония (110) и Канарские острова (60).