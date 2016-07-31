В Испании, благодаря дронам, собрали 1,3 млрд евро налогов

С помощью дронов испанская казна вычислила 1,69 миллиона домов, жители которых не доплачивают положенные налоги. С помощью беспилотных летательных аппаратов налоговой службе удалось обнаружить пристройки, бассейны и другие элементы жилых объектов, о которых не было сообщено властям. Операция была проведена в 4 340 муниципалитетах Испании.

Беспрецедентное расследование, начатое в 2014 году, принесло дополнительные сборы на сумму в 1,3 миллиарда евро в качестве налога на недвижимое имущество. По оценкам службы, мошенничество в той или иной степени совершают 8,9% испанских домохозяйств.

Около 70% вычисленных неплательщиков не задекларировали те или иные усовершенствования вроде пристроек и бассейнов, однако в некоторых случаях были найдены целые дома, не внесенные в реестр. По предварительным оценкам, в результате их обнаружения число зарегистрированных объектов выросло на 3%.

Среди регионов «лидером» по числу случаев мошенничества оказалась Андалусия с показателем в 373 224 домохозяйства. За ней следуют Галисия (213 017) и Кастилия и Леон (164 141). В процентном же соотношении первое место занял Арагон, где налоговым мошенничеством занимаются 16,87% от общего числа домохозяйств.

«Каждый евро, потраченный на проект, принес налоговой службе 16 евро», - подтвердили представители ведомства. Его реализация обошлась примерно в 80 миллионов. Расследование продолжается по сей день – властям предстоит патрулирование еще примерно 2 000 муниципалитетов.