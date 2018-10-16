В Гранаде за 1 млн евро продаётся монастырь XVI века

Замки и дворцы - не редкость на рынке недвижимости в Испании. На этот раз на сайте Idealista был выставлен на продажу старинный монастырь.

Монастырь датируется XVI веком, а в 1982 году Министерство культуры внесло его в список историко-художественных памятников Испании. За комплекс просят 1,05 млн евро.

Общая площадь построек составляет 1746 м2, полезная площадь – 1571 м2. Монастырь выделяется тремя основными элементами: фасад, крытая галерея и лестницы.

В настоящее время во всём комплексе используется лишь одна жилая комната и один санузел, а остальные пустуют. В некоторых помещениях требуется ремонт.