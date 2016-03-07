В феврале недвижимость в Испании подорожала на 2,7%

Составленный оценочной компанией Tinsa индекс IMIE, которые измеряет изменение средней цены на законченные объекты жилья в Испании, показал, что в феврале расценки выросли на 2,7% в среднегодовом выражении. Эта тенденция особенно заметна на фоне показателей февраля 2015 года, когда падение цен на жилье оказалось наиболее выраженным и тарифы достигли уровня мая 2003 года – самой низкой отметки с момента начала кризиса.

Среди различных категорий населенных пунктов лидерами по уровню роста оказались города, расположенные на побережье Средиземного моря, где жилье в среднегодовом выражении подорожало на 6,1%, несмотря на зафиксированное в первые два месяца падение на 0,1%. Второе место заняли столицы и крупные города с показателем роста в 4,6%. Подорожала недвижимость и на двух испанских архипелагах, Канарском и Балеарском, где по сравнению с 2015 годом дома и квартиры выросли в цене на 2,5%. В пригородах они подорожали на 1,5%. В прочих муниципалитетах средняя стоимость недвижимости оказалась чуть ниже, чем годом ранее (-0,7%), однако за первые два месяца она выросла на 2,7%.

По сравнению с максимальными показателями 2007 года стоимость жилья упала примерно на 41%. В наибольшей степени эта тенденция оказалась заметной на побережье Средиземного моря (-48,1%), в пригородах (-44,7%), столицах и крупных городах (-44%). Менее выраженной она оказалась на Канарах и Балеарах (-30,7%), а также прочих муниципалитетах (-36,5%).