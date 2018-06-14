В этом году в Барселоне могут построить втрое больше жилья, чем в 2010-м

Сектор жилищного строительства в Каталонии переживает период невиданного роста. В то время, как в 2017 в Барселоне началось строительство 1373 объектов, с начала текущего года уже начались работы на 730 проектах. Кроме того, были сданы 322 жилых объекта. Если такой темп сохранится, число новых домов может превысить уровень 2010 года, когда в этом секторе наблюдалась наибольшая активность с докризисных времён.

Спад в жилищном строительстве наблюдался с 2008 года. До этого в каталонской столице ежегодно строили около 5 тысяч объектов, а в 2012 году их количество не превышало 500. Период стабилизации начался с 2015 года, когда было построено 1408 домов, что стало самым высоким показателем с 2010 года.

В первом квартале 2018 года число новых проектов увеличилось на 47%. Строительство было начато на 730 объектах, что в три раза больше, чем в 2010 году, и является лучшим показателем после кризиса.

60% проектов приходятся на районы Сан-Марти (273) и Сант-Андреу (168), а наименьшая активность наблюдается в Сантс-Монжуик, Сарриа-Сант-Жерваси и Ноу-Баррис.