В Эстепоне продается замок в стиле «Игры престолов»

На побережье Коста-дель-Соль выставлен на продажу замок в средневековом стиле, напоминающий о континенте Вестерос из саги «Игра престолов». Постройка с башнями, гаргульями и разводным мостом обойдется новому владельцу в 760 000 евро. Продажей замка, расположенного в Эстепоне, занимается риелторское агентство AIDA.

Изначально местные власти отказались выдавать лицензию на реализацию проекта, который неоднократно сравнивали с замком Утес Кастерли, так как он не соответствовал стилю остальных домов в престижном районе, где планировалось стрительство. Впрочем, со временем чиновников удалось переубедить.

В замке есть центральное отопление, система кондиционирования воздуха, полностью оборудованная кухня, четыре спальни, три ванных комнаты, большой гараж и все атрибуты, характерные для роскошных вилл. На прилегающем к нему участке расположены бассейн, фонтан и зона для барбекю.