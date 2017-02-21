В Барселоне строят самый высокий в Испании деревянный жилой дом

В Барселоне началось возведение самого высокого в Испании деревянного жилого дома. Весь процесс строительства займет 14 месяцев и обойдется в 3 миллиона евро. В 7-этажном здании будет 28 квартир. Процесс строительства финансируется 14 членами кооператива, которые вложили в проект свои и заемные деньги.

Представитель кооператива Элена Фабре объяснила, что речь идет не только об архитектурном, но и о социальном эксперименте. Жилье будет максимально доступным. Квартиры не будут сдаваться в аренду в классическом варианте. "Это будет квота на использование жилплощади", - говорит она. И обойдется она всего в 400 - 560 евро в месяц в зависимости от площади (всего три варианта метража).

За эти деньги квартиросъемщик получит не просто крышу над головой, а максимальную экологическую безопасность.