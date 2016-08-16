В Барселоне строят новые квартиры на крышах старых домов

В Барселоне все большей популярностью пользуются услуги компании La Casa por el Tejado, которая занимается созданием новых апартаментов в районе Эшампле на крышах уже существующих зданий. Кризис заставил горожан и архитекторов вспомнить идеи по расширению жилого пространства максимально экономичными способами.

Архитектор Жоан Артес говорит, что крыши многих существующих домов на сегодняшний день могут быть достроены. По его мнению, использовать пространства мегаполиса намного разумнее, чем строить новое жилье в 20 километрах от города.

La Casa por el Tejado работает с уже выделенными под эти цели участками крыш. Под это пространство проектируется новая квартира, затем отдельные ее части собираются и доставляются на место. Кран поднимает блоки на крышу, где рабочие подгоняют их друг к другу. Артес говорит, что перед тем, как собрать новое жилище, они делают подробное исследование, высчитывая, какой вес можно расположить на здании, и до сантиметра вымеряют пространство. Кроме того следят за тем, чтобы новая конструкция не контрастировала слишком сильно с общим обликом здания.

Новые апартаменты размещают на крышах, предварительно посоветовавшись с соседями, и если им причиняются какие-либо неудобства, выплачивается денежная компенсация. Конструкторы также заботятся о минимальном воздействии на окружающую среду.

Конструкция модуля после получения всех разрешений занимает 8-10 недель, монтаж – около 24 часов. Ни одна из новых квартир не повторяет предыдущую, в каждой уникальный дизайн.