В Барселоне падает спрос на элитную недвижимость, а в Мадриде растёт

В результате каталонского кризиса сильнее всего пострадали туристический сектор и рынок недвижимости, где наблюдается тенденция к сокращению инвестиций и числа сделок купли-продажи. Особо уязвим рынок элитной недвижимости в Барселоне.

По данным агентства недвижимости Barnes, цены на недвижимость класса «люкс» снизились на 20% после проведения незаконного референдума о независимости в Каталонии. Спрос на такое жильё упал в период с 1 октября по 15 ноября на 50%.

Эксперты говорят о том, что во второй половине ноября наметились признаки нормализации обстановки в этом сегменте, однако цифры по-прежнему далеки от прошлогодних показателей.

В агентстве отмечают, что инвесторы начали проявлять осторожность к покупке недвижимости в Каталонии ещё за несколько месяцев до проведения референдума.

В то же время, по словам экспертов, на фоне падения спроса на элитную недвижимость в Каталонии в Мадриде на протяжении нескольких месяцев наблюдается обратная тенденция.